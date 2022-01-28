Bafetimbi Gomis'ten sarı-kırmızı kalp paylaşımı

28 Ocak 2022 Cuma, 15:48

Galatasaray, Al-Hilal’den ayrılan ve serbest statüde bulunan Bafetimbi Gomis ile anlaşma zemini arıyor. Gomis'in sarı-kırmızılı takımdan en az 1.5 yıllık sözleşme istediği iddia edilmişti.

Al Hilal'e veda eden Bafetimbi Gomis, kulüp tarihinde büyük bir iz bıraktı. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan golcü futbolcu Al Hilal'de forma giydiği sürece müthiş bir performans sergiledi.

Gomis, Al Hilal'de forma giydiği 151 maçta 116 gol atarken, 18 asist yaptı. Kulüpte 6 kupa kazanan Gomis aynı zamanda ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı da yaşadı.

GALATASARAY'DA 33 MAÇ 29 GOL

Süper Lig'in 2017/18 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 29 kez rakip ağları sarsarak gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, akabinde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

Kariyerini üç buçuk sezondur Al Hilal'da devam ettiren tecrübeli forvet, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübüyle yollarını ayırdığını duyurmuştu.

SARI-KIRMIZILI TAKIMA DÖNMEK İSTİYOR

Gomis, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlarla Galatasaray'a dönmek istediğini ima ediyor. Yıldız oyuncunun en son yaptığı yorum da transfer işareti olarak yorumlandı ve taraftarı heyecanlandırdı.

Gomis, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı bir profilin "Seni çok özlüyoruz" paylaşımına, sarı kırmızılı kalp emojisi ile yanıt verdi.