Son Dakika... Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklaması ile Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 9 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.
Haftanın açılışında Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçları oynanacak. Süper Lig'de haftanın dev maçı ise Trabzon'da oynanacak. Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finali öncesinde Papara Park'ta sahaya çıkacak.
DEV MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı hafta 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla sona erecek.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri şöyle:
9 Mayıs Cuma
20:00 Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan
20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor: Kadir Sağlam
10 Mayıs Cumartesi
16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19:00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Mayıs Pazar
16:00 Sivasspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
19:00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
19:00 Göztepe - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Mayıs Pazartesi
20:00 Kayserispor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
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