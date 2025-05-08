Son Dakika... Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:19

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:31

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 9 Mayıs Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Başakşehir-Fenerbahçe ve Gaziantep FK-Alanyaspor maçları oynanacak. Süper Lig'de haftanın dev maçı ise Trabzon'da oynanacak. Lider Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finali öncesinde Papara Park'ta sahaya çıkacak.

DEV MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u ağırlayacağı hafta 12 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Antalyaspor maçıyla sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri şöyle:

9 Mayıs Cuma

20:00 Başakşehir - Fenerbahçe: Burak Pakkan

20:00 Gaziantep FK - Alanyaspor: Kadir Sağlam

10 Mayıs Cumartesi

16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19:00 Trabzonspor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Mayıs Pazar

16:00 Sivasspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

19:00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Çağdaş Altay

19:00 Göztepe - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Mayıs Pazartesi

20:00 Kayserispor - Antalyaspor: Arda Kardeşler