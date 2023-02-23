Bahattin Sofuoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 12:41

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 12:41

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Barselona'da düzenlenen 9. etabındaki ilk yarışta ikinci oldu. Milli motosikletçi, bu sezon ilk kez podyuma çıktı. Peki, Sofuoğlu ailesinin üçüncü kuşak motosikletçisi Bahattin Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında?

BAHATTİN SOFUOĞLU KİMDİR?

Bahattin Sofuoğlu, ailenin 3 kuşaktan genç motosikletçisi olarak dikkatleri üzerine çekti. 2003 doğumlu olan Bahattin Sofuoğlu, henüz 17 yaşındayken, Aragon Pisti'ndeki pole pozisyonundan başladığı ilk yarışta ikinci sırada yer aldı.

Bahattin Sofuoğlu doğduğunda, Kenan Sofuoğlu'nun 2002'de trafik kazasında yaşamını yitiren ağabeyi Bahattin'in adı verildi. Bahattin Sofuoğlu, Sinan ve Kenan'a motosiklet sporlarına tutku aşılayan isimlerin başında geldi.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun kuzeni Sinan Sofuoğlu ise 9 Mayıs 2008'de Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde antrenman sırasında motosikletten düşerek ağır yaralandı. Sinan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DÜNYA SUPERSPORT ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Avustralya'da, Türkiye'yi temsil edecek. Bahattin Sofuoğlu, Phillip Island Pisti'nde 25 Şubat Cumartesi günü TSİ 06.30'da sezonun ilk yarışında, 26 Şubat Pazar günü de TSİ 06.30'da hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.







