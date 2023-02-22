Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda yarışacak atletler belli oldu

Almanya'da düzenlenecek Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek sporcular belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:36
Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda yarışacak atletler belli oldu
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Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda 6 milli sporcu yarışacak.

Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus kentinde yarın başlayacak organizasyon 26 Şubat'ta sona erecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Adem Asil, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Yunus Emre Gündoğdu, Hasan Bulut ve Mert Efe Kılıçer temsil edecek.


Cottbus Artistik Jimnastik Dünya Kupası Türkiye Cimnastik Federasyonu ferhat arıcan Adem Asil

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