Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda zirveyi bırakmadı!
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 8. maçında Alman ekibi Ratiopharm Ulm'u deplasmanda 80-72 yendi.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 8. maçında Alman ekibi Ratiopharm Ulm'u deplasmanda 80-72 mağlup etti.
Ulm kentindeki Ratiopharm Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 16-13 üstünlüğüyle bitti ancak Bahçeşehir Koleji, ilk yarıyı 41-36 önde tamamladı.
Son 10 dakikaya 56-52 önde giren Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 80-72 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde 20 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Şehmus Hazer, sahanın en skoreri oldu. Ponitka da 12 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
A Grubu'nun zirvesindeki Bahçeşehir Koleji 7. galibiyetini aldı, Ratiopharm Ulm ise 4. yenilgisini yaşadı.
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