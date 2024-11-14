Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda zirveyi bırakmadı!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 8. maçında Alman ekibi Ratiopharm Ulm'u deplasmanda 80-72 yendi.

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda zirveyi bırakmadı!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:52

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 8. maçında Alman ekibi Ratiopharm Ulm'u deplasmanda 80-72 mağlup etti.

Ulm kentindeki Ratiopharm Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 16-13 üstünlüğüyle bitti ancak Bahçeşehir Koleji, ilk yarıyı 41-36 önde tamamladı.

Son 10 dakikaya 56-52 önde giren Bahçeşehir Koleji, mücadeleden 80-72 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde 20 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynayan Şehmus Hazer, sahanın en skoreri oldu. Ponitka da 12 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

A Grubu'nun zirvesindeki Bahçeşehir Koleji 7. galibiyetini aldı, Ratiopharm Ulm ise 4. yenilgisini yaşadı.


Etiketler: #Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı #BKT Avrupa Kupası #Ratiopharm Ulm

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