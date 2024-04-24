Bahçeşehir Koleji - Chemnitz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ikinci maçında İstanbul'da Chemnitz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile karşılaşacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - CHEMNİTZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - CHEMNİTZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma NTV'den canlı yayımlanacak.
Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı.
Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanarak kupayı müzesine götürmeye çalışacak.
Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.
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