Bahçeşehir Koleji - Chemnitz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finali ikinci maçında İstanbul'da Chemnitz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:38
Bahçeşehir Koleji - Chemnitz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile karşılaşacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - CHEMNİTZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - CHEMNİTZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma NTV'den canlı yayımlanacak.

Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı NINERS Chemnitz, 85-74'lük skorla kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 11 sayıdan fazla farkla kazanarak kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti. NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.


Bahçeşehir Koleji haberleri Chemnitz haberleri FIBA Avrupa Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Eski hakemler, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sivasspor'un penaltısında karar doğru mu?

Eski hakemler, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Sivasspor'un penaltısında karar doğru mu?
Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'

Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Koç ve Kartal'ın dar vizyonlarının bedeli'
Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Mauro Icardi'den paylaşım!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu
Duvara Karşı filminin yönetmeni Fatih Akın'ın yeni filmi Amrum'un çekimleri başladı

Duvara Karşı filminin yönetmeni Fatih Akın'ın yeni filmi Amrum'un çekimleri başladı
İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı

İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
Firari atlar trafikteki araçlara çarptı

Firari atlar trafikteki araçlara çarptı
Kuzey’de kıyım sürüyor: 16 tribün dikecek şirket gözünü ağaçlara çevirdi

Kuzey’de kıyım sürüyor: 16 tribün dikecek şirket gözünü ağaçlara çevirdi
Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor

Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor