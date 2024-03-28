Bahçeşehir Koleji, final şansını rövanşa bıraktı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 07:14

Güncelleme: 28.03.2024 - 07:14

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Varese'ye 81-80 mağlup oldu.

İtalya'nın Varese kentindeki Itelyum Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, Bouteille'nin 10 sayı bulduğu ilk çeyreği 26-19 önde kapattı. İkinci periyotta farkı 11 sayı üstünlüğe kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, son bölümlerde İtalyan ekibinin sayılarına engel olamayınca devreyi 48-45 geride tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü periyotta tekrar oyunun kontrolünü eline alan Mavi-beyazlılar, son çeyreğe 70-66 önde girdi.

Çekişmeli geçen son çeyrek sonunda Varese, salondan 81-80 galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de mücadeleyi tribünden takip etti.

Yarı final serisinin ikinci maçı 3 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

SALON: Itelyum Arena

HAKEMLER: Gatis Salins (Letonya), Martin Horozov (Bulgaristan), Mikhel Manniste (Estonya)

VARESE: Nico Mannion 15, Scott Ulaneo 5, Skylar Spencer 10, Tomas Woldetensae 3, Davide Moretti 17, Sean McDermott 7, Hugo Besson 16, Gabe Brown 8

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 9, George Earl Kell 9, Egemen Güven, Jerry Boutsiele 10, Egehan Erna, Tony Taylor 3, Phil Scrubb 2, Berkay Candan 7, Tyler Cavanaugh 15, Ahmet Yılmaz 2, Axel Bouteille 23

BAŞANTRENÖR: Dejan Radonjic

1. PERİYOT: 19-26

DEVRE: 48-45

3. PERİYOT: 66-70