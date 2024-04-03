Bahçeşehir Koleji - İtelyum Varese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında kendi evinde Itelyum Varese ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:55
Bahçeşehir Koleji - İtelyum Varese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - VARESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - VARESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele NTV'den naklen yayımlanacak.

Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan ilk maçtan 81-80 mağlup ayrılan Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 2 veya üstü farkla kazanırsa final biletini alacak.

Bahçeşehir Koleji finale yükselmesi halinde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Final maçları, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.


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