Bahçeşehir Koleji - İtelyum Varese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında kendi evinde Itelyum Varese ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İtalya'nın Itelyum Varese takımını ağırlayacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - VARESE MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - VARESE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele NTV'den naklen yayımlanacak.
Son bölümü büyük çekişmeye sahne olan ilk maçtan 81-80 mağlup ayrılan Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 2 veya üstü farkla kazanırsa final biletini alacak.
Bahçeşehir Koleji finale yükselmesi halinde Niners Chemnitz (Almanya)-Surne Bilbao Basket (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Final maçları, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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