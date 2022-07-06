Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic'i kadrosuna kattı
2022-23 sezonunda FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji, Jaka Blazic’i kadrosuna kattı.
FIBA Europe Cup şampiyonu Bahçeşehir Koleji’nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Bahçeşehir Koleji, dış transferde Vladimir Brodziansky ve Görkem Doğan’ın ardından Sloven oyuncu Jaka Blazic’i de kadrosuna kattı.
32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Kızılyıldız, Baskonia, Barcelona ve Cedevita Olimpija gibi takımlarda forma giydi. Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Sloven oyuncuyu, milli takımdan arkadaşı dünyaca ünlü basketbolcu Luka Doncic de tebrik etti.
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