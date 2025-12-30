Bahçeşehir Koleji kendi evinde Hamburg Towers'ı devirdi!

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 12'nci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Almanya temsilcisi Hamburg Towers'ı 105-68 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji 8'inci galibiyetini elde etti. Hamburg Towers ise 12'nci yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Veolia Towers, 5. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 9-15. Bir dakika 41 saniye içinde Almanya temsilcisine 9-0'lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, 6. dakikada skoru 18-15'e getirdi. Kalan bölümde farkı açan ev sahibi takım, 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 32-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren ve farkı 25 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 63-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Homesley'in skorer oyunuyla farkı 33 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip, son bölüme 85-52 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oldukça rahat bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 105-68 galip ayrıldı.

Bu arada Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi karşısında bu sezon resmi maçlarda ilk yarılar itibarıyla en yüksek sayıya ulaştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic, Uros Obrknezevic, Ioannis Tiganis

Bahçeşehir Koleji: Flynn 17, Cavanaugh 12, Trevion Williams 2, Homesley 17, Mitchell 10, Ponitka 5, Hale 16, Göktuğ Baş 5, Koprivica 8, İsmet Akpınar 7, Furkan Haltalı 6

Hamburg Towers: Anthony Williams 16, Breunig 8, Perrin 9, Daniels 22, Grey 2, Ogbe 2, Maronka 5, Turudic 2, Martin 2, Müller

1'inci Periyot: 32-23

Devre: 63-38

3'üncü Periyot: 85-52