Semih Kılıçsoy İtalya Serie A'da haftanın 11'inde!

30.12.2025 21:56:00
Güncellenme:
Cagliari'de forma giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) haftanın 11'ine seçildi.

İtalya Serie A'da 17. haftanın en iyi 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak transfer ettiği Semih Kılıçsoy, takımına Torino deplasmanında galibiyeti getiren golü kaydederek maçın oyuncusu seçilmişti.

20 yaşındaki santrfor, gösterdiği başarılı performansın ödülünü haftanın 11'ine seçilerek aldı. 2-1'lik galibiyetin başmimarı olan Semih, 16. haftada Pisa'yı ağırladıkları mücadelede ağları sarsarak Serie A ekibindeki ilk golünü kaydetmişti.

17. haftanın ilk 11'inde şu isimler yer aldı:

Corvi (Parma), Kalulu (Juventus), Muharemovic (Sassuolo), Ramon (Como), Kone (Roma), Nico Paz (Como), Vlasic (Torino), Pulisic (Milan), Nkunku (Milan), Semih (Cagliari), Hojlund (Napoli).

