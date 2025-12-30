Cumhuriyet Gazetesi Logo
Paul Onuachu attı: Nijerya Afrika Uluslar Kupası'nda 3'te üç yaptı!

30.12.2025 21:47:00
Cumhuriyet Spor
Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncü maçında karşılaştığı Uganda'yı 3-1 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası C Grubu 3. ve son maçında Nijerya ile Uganda karşı karşıya geldi.

Complexe Sportif de Fes'te oynanan mücadeleyi Nijerya, 3-1 kazandı.

Nijerya'ya mücadelede galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Paul Onuachu ile 62. ve 67. dakikalarda Raphael Onyedika kaydetti.

UGANDA 10 KİŞİ KALDI

Uganda'nın tek golünü 75. dakikada Rogers Mato kaydetti. Öte yandan Uganda'da oyuna ikinci yarıda giren kaleci Salim Magoola, ceza sahası dışında elle oynaması nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Nijerya'da ilk 11'de başladıkları maçta Galatasaraylı Victor Osimhen 87 dakika, Trabzonsporlu Paul Onuachu 77 dakika sahada kaldı. Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Nijerya, grupta 3'te 3 yaparak son 16 turunda yer aldı. Uganda ise 1 puanla grubu son sırada tamamladı.

