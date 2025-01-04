Bahçeşehir'den Avrupa'da 11. galibiyet!

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 13. maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini 73-69 mağlup etti.

Bahçeşehir'den Avrupa'da 11. galibiyet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:35

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 13. maçında deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini 73-69 yendi.

Trento şehrindeki Il T Quotidiano Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini Bahçeşehir Koleji, 24-14 önde kapatırken devreye de 38-31 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı kapatıp öne geçen Dolomiti Energia Trento, son çeyreğe 56-52 önde girmesine rağmen Bahçeşehir Koleji, maçı 73-69 kazandı.

A Grubu'nun zirvesindeki Bahçeşehir Koleji, 11. galibiyetini alırken Dolomiti Energia ise 9. yenilgisini yaşadı.


Etiketler: #Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı #Dolomiti Energia Trento #BKT Avrupa Kupası

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