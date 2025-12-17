Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama!

17.12.2025 15:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı: Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama geldi.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile ilgili avukatları Mert Öcel ve Cem Uysaler'den açıklama geldi.

Öcel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Image

İlgili Konular: #fenerbahçe #mert hakan yandaş #bahis

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Archie Brown açıklaması! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Fenerbahçe'den Archie Brown açıklaması! Sahalardan ne kadar uzak kalacak? Fenerbahçe, 4-0 kazandıkları Konyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Archie Brown'un sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki: '10 bin eğitimsiz...'
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına sert tepki: '10 bin eğitimsiz...' Panathinaikos, EuroLeague'de konuk olduğu Fenerbahçe Beko'yu 81-77 yenerken, Yunan takımının başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından yaptığı açıklamada sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterdi.
Seri sona erdi: Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u geçemedi!
Seri sona erdi: Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u geçemedi! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Panathinaikos'a 81-77 yenildi.