Bahis soruşturmasında adı geçiyordu: Aston Villa'dan Zaniolo kararı!
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İtalya'daki bahis soruşturmasında adı geçen Nicolo Zaniolo hakkında kararını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun bu hafta sonu forma giyebileceğini bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'dan kiralanan 24 yaşındaki futbolcunun, yasadışı bahis iddialarıyla ilgili İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve ilgili makamlara yardımcı olduğu, kulüp yönetimiyle de bir araya geldiği kaydedildi.
Açıklamada, Zaniolo'nun takımla birlikte antrenmanlara çıktığı ve 22 Ekim Pazar günü oynanacak West Ham maçında forma giyebileceği bilgisi paylaşıldı.
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