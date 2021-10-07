Bakan Kasapoğlu'ndan Stefan Kuntz'a ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Millî Futbol Takımının kampını ziyaret ederek yeni teknik direktör Stefan Kuntz'a başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Norveç ve Letonya ile yapacağı karşılaşmalar öncesi A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u ziyaret ederek takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ve Letonya ile karşılaşacak olan millilerin yeni hocası Kuntz'u, göreve gelmesinden dolayı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, kendisinden takımın durumu hakkında bilgi aldı.
Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile de görüşen Bakan Kasapoğlu hem Stefan Kuntz'a hem de Milli Takıma başarılar diledi.
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