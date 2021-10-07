Milan tarafından UEFA'ya şikayet edilen Cüneyt Çakır için karar verildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletcio Madrid maçında verdiği kararlarla gündem olan Cüneyt Çakır için UEFA kararını verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Atletico Madrid karşılaşmasında verdiği kararlarla büyük tepki toplayan Cüneyt Çakır için Milan, UEFA'ya şikayette bulunmuştu. UEFA, Cüneyt Çakır için son kararını verdi.
Milan yönetimi Atletico Madrid karşılaşmasının ardından Cüneyt Çakır'ı UEFA'ya şikayet etmiş ve Milan maçı yönetmemesini talep etmişti. UEFA, Milan'ın şikayetini değerlendirmeye aldı ve Cüneyt Çakır için çarpıcı bir karar aldı.
Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan - Atletico Madrid maçında Cüneyt Çakır'ın verdiği tartışmalı penaltı kararının sorumlusunun VAR hakemi Abdülkadir Bitigen olduğu belirtildi.
Calcio Mercato'nun haberine göre UEFA'ya Cüneyt Çakır'ın hatalı kararını şikayet eden Milan kulübüne cevap olarak pozisyonda hatalı olanın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen olduğu belirtildi. Maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in yaptığı hata nedeniyle bundan böyle Hüseyin Göcek'in Cüneyt Çakır'ın maçlarında görev alacağı iddia edildi.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.
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