Bakanlık toplatılacağını duyurmuştu: Beşiktaş'tan yasaklı ürün hakkında açıklama!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 19:18

Güncelleme: 18.04.2025 - 19:18

Beşiktaş, Kartal Yuvası'nda satılan bir çocuk giyim ürününün Ticaret Bakanlığı tarafından toplatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün bir gazetede, “Kartal Yuvası'nda 1.199 liraya satılıyordu! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor” başlığıyla yayımlanan haber hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ticaret Bakanlığı’nın 27 Eylül 2024 tarihinde İzmir Alsancak’taki mağazamızda yapmış olduğu rutin bir denetleme işlemi sırasında, bir çocuk giyim ürünümüzde kordon boyunun standardın üstünde olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu ürünün satışı, yapılan tespitin ardından Türkiye genelindeki mağazalarımızda ve online alışveriş mağamızda durdurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."