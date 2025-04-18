Bakanlık satışını yasakladı: Beşiktaş'ın o taraftar ürünü toplatılıyor

Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:07

Güncelleme: 18.04.2025 - 16:08

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ni yeniledi. Listeye, Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarında bin 199 liraya satılan çocuk sweatshirtleri eklenirken, satışını 'güvensiz' diyerek yasakladı.

Bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlığın son duyurusunda "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı. Ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensizlik nedeni ise bakanlığın sitesinde, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ''Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'' Maddesine Aykırılık' ifadesiyle anlatıldı.