Bakanlık satışını yasakladı: Beşiktaş'ın o taraftar ürünü toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt'in satışını yasakladı, piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık satışını yasakladı: Beşiktaş'ın o taraftar ürünü toplatılıyor
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:07

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesi'ni yeniledi. Listeye, Beşiktaş'ın Kartal Yuvası mağazalarında bin 199 liraya satılan çocuk sweatshirtleri eklenirken, satışını 'güvensiz' diyerek yasakladı. 

Bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlığın son duyurusunda "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı. Ayrıca piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensizlik nedeni ise bakanlığın sitesinde, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ''Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'' Maddesine Aykırılık' ifadesiyle anlatıldı.


Etiketler: #beşiktaş #Bakanlık

İlgili Haberler

Son antrenmanda sakatlandı... Göztepe maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

Son antrenmanda sakatlandı... Göztepe maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber!
Göztepe galibiyet hasretini Beşiktaş maçıyla sonlandırmak istiyor

Göztepe galibiyet hasretini Beşiktaş maçıyla sonlandırmak istiyor
Son Dakika... Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 6 kişi hakkında tutuklama talebi

Son Dakika... Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 6 kişi hakkında tutuklama talebi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler