Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçlarda kolay yenilmiyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:32

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:32

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE TEK YENİLGİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda sahasında sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup olurken 2021-2022 sezonunda 3-1, 2022-2023 sezonunda 2-0 galip geldi. İki takım arasında Avcı döneminde deplasmanda oynanan 2021-2022 sezonundaki tek maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA HİÇ YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2

2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1

2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1

2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2

2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1

2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2

2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2

2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1

2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1

2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0

2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2

2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0

2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1