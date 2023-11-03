Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a 3 futbolcudan müjde

Trabzonspor'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı. Yapılan son antrenmana Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe de katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 14:19
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a 3 futbolcudan müjde
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

3 İSİM MAÇ KADROSUNDA 

Bordo Mavililer de Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe antrenmanda yer aldı.

3 oyuncu da kontrollü bir şekilde tüm haftayı tamamladığı ve maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.


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