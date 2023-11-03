Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a 3 futbolcudan müjde
Trabzonspor'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıkları tamamlandı. Yapılan son antrenmana Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe de katıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
3 İSİM MAÇ KADROSUNDA
Bordo Mavililer de Bakasetas, Trezeguet ve Nicolas Pepe antrenmanda yer aldı.
3 oyuncu da kontrollü bir şekilde tüm haftayı tamamladığı ve maç kadrosunda yer alacağı belirtildi.
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