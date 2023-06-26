Tuğrul Akşar
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Süper Lig’de havuz gelirleri düştü

26 Haziran 2023 Pazartesi

Süper Lig 2022-23 sezonu Galatasaray’ın şampiyonluğu ile bitti. Sarı-Kırmızılılar sadece ligi kazanmadı, aynı zamanda iki yüz milyon TL’yi de kasasına koydu. 2022-23 sezonunda Süper Lig kulüplerine dağıtılan 1.7 milyar TL’nin yüzde 12’ye yakın kısmı olan 193.8 milyon TL şampiyon Galatasaray’a gitti. Galatasaray geçmiş şampiyonluk primlerinin sağladığı avantajın yanı sıra ligde en fazla galibiyet alan kulüp olması nedeniyle de en çok sportif performans ödülü kazanan takım oldu. Galatasaray’ı 172.8 milyon TL’lik havuz geliriyle Fenerbahçe izledi. Beşiktaş ise ikinci devre ortaya koyduğu performansla 157.6 milyon TL’lik geliriyle en fazla gelir elde eden üçüncü kulüp oldu. En düşük gelir elde eden kulüpler ise deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Hatayspor oldu. Gaziantep FK 52.3, Hatayspor da 50 milyon TL parasal ödül elde etti.

Havuzdaki toplam gelirin kulüplere aktarımında uygulanan kıstaslar şöyle:

  • Yüzde 37 katılım payı
  • Yüzde 46 performans payı
  • Yüzde 11 şampiyonlar payı
  • Yüzde 6 ligde ilk 6 takım payı

Yukarıda anlatılanların ışığında  2022-23 sezonunda;

  • Her takım 33 milyon 416 bin liralık katılım payını kasasına koydu.
  • Takımlar her galibiyette 2 milyon 308 lira, beraberlikte ise 1 milyon 154 bin lira kazandı.
  • Geçmişte şampiyonluk yaşayan kulüpler, elde ettikleri her şampiyonluk için 2 milyon 860 bin lira aldı.
  • İlk 6 payında lig şampiyonu Galatasaray 33 milyon 213 bin lira, lig ikincisi Fenerbahçe 26 milyon 570 bin lira, lig üçüncüsü Beşiktaş 19 milyon 927 bin lira, lig dördüncüsü Adana Demirspor 13 milyon 285 bin lira, lig beşincisi Başakşehir 6 milyon 642 bin lira ve lig altıncısı Trabzonspor 3 milyon 321 bin lirayla ödüllendirildi.

11 ilde meydana gelen depremler sebebiyle bölgeye yönelik oluşturulan konteyner projesine destek mahiyetinde, kulüplerin yayın gelirinden kesinti yapılmasına karar verildi. Buna göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan 5’er milyon lira, diğer kulüplerden de (Hatayspor ve Gaziantep FK hariç) 3’er milyon liralık olmak üzere toplam 59 milyon TL’lik kesinti yapıldı.

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