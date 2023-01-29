Adana Demirspor, Arda Okan Kurtulan'ı Karacabey Belediyespor'a kiraladı
Adana Demirspor, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'a kiraladı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından TECO Karacabey Belediyespor'a kiraladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Okan Kurtulan'ın, TFF 2. Lig kulüplerinden TECO Karacabey Belediyespor'a yarım sezon kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" ifadesi kullanıldı.
Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 20 yaşındaki Arda, sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de Sinan Ateş istifası
- Dehşet saçan polis hakkında yeni gelişme
- İsveç'ten NATO kararı
- 'Yeni sistem kronometreyi sıfırladı'
- 'Bilecik'e başka bir şey için geldim...'
- Otobüs uçuruma devrildi: 25 ölü
- Demirtaş'tan zor Cumhur İttifakı sorusu
- Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı
- Esra Erol'un ağzı açık kaldı: Duvardaki erkeklerle...
- Altılı masadan Erdoğan'a sert yanıt