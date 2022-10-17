Sosyal medyada gündem olan Nevşin Mengü kimdir, kaç yaşında? Nevşin Mengü kimin kızı?

17 Ekim 2022 Pazartesi, 21:33

Sosyal medyada yaptığı programlarla tanınan Oğuzhan Uğur, 'sosyal medya yasası' adıyla duyurduğu videosuna birçok ünlü ismi davet etmişti. Programa başta katılacağını açıklayan Nevşin Mengü ise, videoda olmama sebebinin Twicth yayıncısı Jahrein'de aynı programda yer almasının olduğunu açıkladı. Bu açıklamasıyla gündem olan Mengü'ye dair merak edilenleri derledik. İşte, Nevşin Mengü kimdir? sorusunun yanıtı...

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Mayıs 1982'de Ankara'da doğan Nevşin Mengü, ilköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" üzerine yaptı.

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başladı ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sundu. Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.

CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yapan Mengü, Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu. 40 yaşındaki Nevşin Mengü, 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren YouTube'da Bugün Ne Oldu? başlığıyla günlük haber sunmaktadır.

NEVŞİN MENGÜ KİMİN KIZI?

Nevşin Mengü, eski Manisa CHP Milletvekili Şahin Mengü'nün iki çocuğundan biridir. Eski vekil, 20 Eylül 2021'de hayatını kaybetmiştir.