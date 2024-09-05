Yayınlanma: 05.09.2024 - 13:07

Güncelleme: 05.09.2024 - 13:07

Ballon d'Or adayları kimler sorusu yanıt buldu. Ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, Ballon d'Or adayı kimler? 2024 Ballon d'Or ne zaman verilecek?

BALLON D'OR NE ZAMAN VERİLECEK?

Yılın futbolcusunun seçileceği ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak. Bu organizasyonda, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak.

BALLON D'OR ADAYLARI

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından duyuruldu.2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Galatasaray'ın İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen de geçen yıl listede yer alırken bu yıl adaylar arasında bulunmuyor.

2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ

İtalya Serie A ekibinde forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday gösterildi.

2024 Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcu şu şekilde:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Federico Valverde (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Artem Dovbyk (Girona/Roma)

Erling Haaland (Manchester City)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Toni Kroos (Real Madrid)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

Rodri (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Declan Rice (Arsenal)

Vitinha (PSG)

Cole Palmer (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

William Saliba (Arsenal)

Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

Lautaro Martinez (Inter)

Ademola Lookman (Atalanta)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)