Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:02

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:02

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Sandık Kokusu ne zaman başlayacak? Sandık Kokusu yeni sezon ne zaman?

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da çekimlerine başlanan Sandık Kokusu dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı. Ancak Sandık Kokusu'nın yeni yayın hayatına ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde ve fragman yayınlandığında haberimize eklenecek.

SANDIK KOKUSU SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karsu’nun çocuklarını daha fazla görmek için yaptığı plan, Reha’nın polise şikayet etmesi üzerine suya düştü. Reha’nın şikâyetini çekmesi üzerine serbest bırakılırken, okuldan atıldı. Karsu’nun bu durum yüzünden çocuklarından uzak kalması ve çocukların yaşadığı travma izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Çocuklarını geri almak için harekete geçen Karsu, avukatının ‘düzenli hayat’ kelimesine odaklandı. Avukatından bir iş bulup, evlenip, stabil bir hayat yaşadığını ispatlaması gerektiğini öğrenen Karsu ne yapacağını düşünmeye başladı.

Annesi ve teyzesi Karsu için evlenebileceği erkekler listesi hazırlarken, o sırada yanlarına gelen Kıvanç yardımlarına koştu. Kıvanç, arkadaşı olan Can’ı anlattı ve Karsu’nun onunla anlaşmalı evlilik yapabileceğini söyledi. Bu duruma sıcak bakan Karsu ile Can hızla harekete geçti ve nikah kıydılar. Bölümün bir diğer dikkat çeken olayı ise Irmak ve Kıvanç arasında yaşananlar oldu. İkilinin tatlı sert atışmaları ve Kıvanç’ın Irmak’a olan ilgisi, “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Bu sırada Filiz, Hasan’la Karsu’nun durumunu paylaştı. Hasan, Karsu’nun iş bulması için kolları sıvadı. Hasan ve Filiz’in aşkı gittikçe alevlenirken, ikilinin tekne gezisindeki romantik anları beğeni topladı. Ancak tüm olacaklardan habersiz olan Hasan bu sırada polis tarafından takip edildi. Polis memuru, Filiz’e Hasan’ı ele vermesi karşılığında iş birliği teklif etti. Eğer teklifi kabul ederse Irmak’ın borcunun silineceğini söyledi. Bu görüşmenin ardından Filiz ikinci bir şok daha yaşadı. Hasan, Filiz’e evlenme teklif etti. Filiz’in ne karar vereceği izleyicileri merakta bıraktı.

Final sahnesinde Karsu, Hasan’ın ayarladığı iş görüşmesine gitti. Burada yaşadığı olaylara sinirlenerek şirketi terk etmeye karar verdi. Görüşmeye gittiği Bora Bozbeyli’nin kibirli tavırlarından rahatsız olan Karsu’nun öfkesi son sahnede yerini şaşkınlığa bıraktı. Tam asansörü beklerken Karsu’yu durduran Bora Bozbeyli’nin kim olduğu akıllarda soru işareti yarattı.