Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 11. haftasında sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Dev maç saat 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2024 Cumartesi, 11:29
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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