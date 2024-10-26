Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 11. haftasında sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Dev maç saat 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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