Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2024 Cumartesi, 11:45
Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WERDER BREMEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Weserstadion'da oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

WERDER BREMEN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Florian Badstübner'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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