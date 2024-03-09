Bandırma'da kazanan çıkmadı! Bandırmaspor 0-0 Bodrum FK
Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Bandırmaspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Bandırmaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 43'e, Bandırmaspor ise 41'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor, lider Eyüpspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, evinde Boluspor ile karşı karşıya gelecek.
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