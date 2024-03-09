Bandırma'da kazanan çıkmadı! Bandırmaspor 0-0 Bodrum FK

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Bandırmaspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 15:55
Bandırma'da kazanan çıkmadı! Bandırmaspor 0-0 Bodrum FK
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Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Bandırmaspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 43'e, Bandırmaspor ise 41'e yükseltti. 

Ligin bir sonraki maçında Bandırmaspor, lider Eyüpspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, evinde Boluspor ile karşı karşıya gelecek. 


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