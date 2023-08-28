Bandırmaspor, Giresunspor deplasmanında kazandı

Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 23:17
Bandırmaspor, Giresunspor deplasmanında kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında Bandırmaspor, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Florian Marc Jozefzoon attı.

Bandırmaspor, bu galibiyetle birlikte bu sezon ilk kez kazandı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, ligde 5 puana yükseldi. Giresunspor 3 puanda kaldı.

Bandırmaspor ligde gelecek hafta sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Giresunspor, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak.


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