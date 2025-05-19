Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bandırmaspor, final kapısını araladı!

Bandırmaspor, final kapısını araladı!

19.05.2025 22:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bandırmaspor, final kapısını araladı!

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'a konuk oldu.


Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 4-1 kazandı.


Karşılaşmada Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Lois Diony, 47. dakikada Murat Cem Akpınar, 60. dakikada penaltı noktasından Billal Messaoudi ve 88. dakikada Marco Paixao kaydetti. Boluspor'un tek golünü ise 27. dakikada Florent Hasani attı.


Rövanş karşılaşması, 23 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Bandırmaspor'un ev sahipliğinde oynanacak.

İlgili Konular: #Bandırmaspor #Boluspor #Trendyol 1. Lig

İlgili Haberler

Bandırmaspor, sahasında kazandı!
Bandırmaspor, sahasında kazandı! Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
Bandırmaspor deplasmanda puanı Marco Paixao ile kurtardı!
Bandırmaspor deplasmanda puanı Marco Paixao ile kurtardı! Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bandırmaspor, play-off'ta yarı finalde!
Bandırmaspor, play-off'ta yarı finalde! Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Bandırmaspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 mağlup etti ve play-off yarı finaline adını yazdırdı.