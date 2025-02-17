Bandırmaspor, sahasında kazandı!
Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 26. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı.
İstanbulspor'da Duhan Aksu, 69. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından bir hafta sonra kazanan Bandırmaspor, ligde 40 puana yükseldi. İstanbulspor, 36 puanda kaldı.
Bandırmaspor, ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbulspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Etiketler: #istanbulspor #Bandırmaspor #Trendyol 1. Lig
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