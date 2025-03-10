Bandırmaspor deplasmanda puanı Marco Paixao ile kurtardı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 00:17

Güncelleme: 10.03.2025 - 00:17

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Bandırmaspor, 3. dakikada 40 yaşındaki golcüsü Marco Paixao ile öne geçti.

Sakaryaspor, 8. dakikada Mendy Mamadou ile eşitliği sağladı. 13. dakikada Hikmet Çiftçi'nin kendi kalesine attığı golle Sakaryaspor öne geçti.

Marco Paixao, 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Sakaryaspor, puanını 36 yaptı. Bandırmaspor ise 47 puana yükseldi.

Sakaryaspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bandırmaspor ise evinde Adanaspor'u ağırlayacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 77 Muhammed Himmet Ertürk), Aabid, Kakuta (Dk. 90+2 Emre Demir), Nkoulou, Burak Altıparmak (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Mendy, Burak Çoban (Dk. 90+3 Emircan Altıntaş), Simon

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 46 İbrahim Kaya), N'Dongala (Dk. 46 Diony), Paixao (Dk. 83 Kerim Avcı), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Messaoudi (Dk. 83 Louzif), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç

Goller: Dk. 8 Mendy, Dk. 12 Hikmet Çiftçi (Kendi kalesine) (Sakaryaspor), Dk. 3 ve 68 Paixao (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 90+2 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 56 Atınç Nukan, Dk. 84 İbrahim Kaya (Teksüt Bandırmaspor)