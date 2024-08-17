Bandırmaspor son dakika golüyle kazandı

Trendyol 1. Lig 2.hafta maçında Bandırmaspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 19:35
Bandırmaspor son dakika golüyle kazandı
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig'in 2.haftasında Mustafa Gürsel yönetimindeki Bandırmaspor, Ersan Parlatan yönetimindeki Keçiörengücü'nü son dakika golüyle 2-1 yendi.

Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yiğit Arslan düdük çaldı.

Ev sahibi ekip, maça hızlı başlayarak 2. dakikada Camara ile golü buldu. Bandırmaspor'dan ise cevap gecikmedi. 28. dakikada Rahmetullah Berişbek ile golü bulan Balıkesir ekibi beraberliği yakaladı. Bandırmaspor 90+6'da Atınç Nukan'ın attığı golle maçı kazanarak puanını 6'ya çıkardı.

Ankara Keçiörengücü, 25 Ağustos Pazar günü Malatya deplasmanına gidecek.

Bandırmaspor, 25 Ağustos Pazar günü evinde Ahlatçı Çorum FK ile karşılaşacak.


Bandırmaspor haberleri Ankara Keçiörengücü haberleri Trendyol 1. Lig haberleri

İlgili Haberler

Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!

Bandırmaspor'da Yusuf Şimşek dönemi!
Bandırma'da kazanan çıkmadı! Bandırmaspor 0-0 Bodrum FK

Bandırma'da kazanan çıkmadı! Bandırmaspor 0-0 Bodrum FK
Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez görevini bıraktı

Bandırmaspor'da başkan Onur Göçmez görevini bıraktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler