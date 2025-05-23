Bandırmaspor ve Boluspor, final için sahada!

Trendyol 1. Lig'de play-off ikinci tur rövanşında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u ağırlayacak.
Saat 16.00'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Abdullah Uğur Sarı üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK MAÇI BANDIRMASPOR KAZANDI
Turun ilk maçında Bandırmaspor, deplasmanda Boluspor'u 4-1 yenmişti.
FİNALDE KARAGÜMRÜK BEKLİYOR
Eşleşmenin galibi play-off finalinde Süper Lig'e yükselebilmek için Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.