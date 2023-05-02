Bandırmaspor'dan VAR kayıtları çağrısı

Bandırmaspor, TFF 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altınordu maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

AA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 18:34
Bandırmaspor'dan VAR kayıtları çağrısı
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig'in 35. haftasında Altınordu ile 3-3 berabere kalan Beyçimento Bandırmaspor'da, maçın 85. dakikasında penaltı kararı veren hakem Ali Palabıyık'a tepki sürerken, VAR kayıtlarının açıklanması çağrısında bulunuldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, karşılaşmada bariz hakem hatalarının olduğunu ileri sürüldü.

Ali Palabıyık

PENALTI KARARINA TEPKİ

Müsabakanın 85. dakikasında hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi neticesinde verdiği penaltı kararının sonucu etkilediği savunulurken, şu görüşlere yer verildi:

"Hakem Ali Palabıyık en son Şubat ayında Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yönetmişti. Üç ay boyunca kendisine maç verilmezken, Mart ayında TFF 1. Lig için önemli ve kritik bir karşılaşmaya hakem olarak ataması yapılmıştır. Play-off potasına girecek ve ligde kalacak takımlar açısından son derece önemli Altınordu-Bandırmaspor müsabakasına en son 3 ay önce maç yönetmiş bir hakem atanması da spor basınında geniş yer bulmuştur. Daha önce 25.12.2022 ve 29.12.2022 tarihlerindeki Süper Lig karşılaşmalarının VAR kayıtları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi kapsamında Beyçimento Bandırmaspor olarak Altınordu maçımızın VAR kayıtlarının kamuoyu ve kulübümüz ile paylaşılmasını talep ediyoruz."


Bandırmaspor var ali palabıyık altınordu

İlgili Haberler

Bandırmaspor 10 kişi ile Manisa'yı geçmesini bildi!

Bandırmaspor 10 kişi ile Manisa'yı geçmesini bildi!
2 kırmızı kartın çıktığı maçta Bandırmaspor güldü

2 kırmızı kartın çıktığı maçta Bandırmaspor güldü
Samsunspor, Bandırmaspor'u farklı geçti

Samsunspor, Bandırmaspor'u farklı geçti

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler