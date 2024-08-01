Barbara Matic Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!

Hırvat sporcu Barbara Matic, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judo branşında kadınlar 70 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:23
Barbara Matic Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında kadınlar 70 kiloda Hırvat Barbara Matic, altın madalyaya ulaştı.

MİLLİ SPORCU İLK TURDA ELENMİŞTİ

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu Fidan Ögel'in ilk turda elendiği müsabakaların finalinde Alman Miriam Butkereit'i mağlup eden Barbara Matic, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride bronz madalyayı, Belçikalı Gabriella Willems ile Avusturyalı Michaela Polleres paylaştı.


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