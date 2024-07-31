Paris 2024'te triatlonda altın madalyalar sahiplerini buldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları triatlon branşında kadınlarda Fransız Cassandre Beaugrand, erkeklerde ise Britanyalı Alex Yee altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlarda ve erkeklerde triatlon finalleri bugün gerçekleştirildi.
Alexandre Köprüsü'nde gerçekleştirilen oyunlarda sporcular, Sen Nehri'nde yüzdü.
Nehrin kirli olması sebebiyle 2 gün antrenman yapamayan, dün de yarışlara başlayamayan sporcular, bugün finalleri tamamladı.
FRANSA'DAN ALTIN MADALYA
Kadınlarda Fransız sporcu Cassandre Beaugrand altın, İsviçreli Julie Derron gümüş, Britanyalı Beth Patter ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkeklerde ise Britanya'dan Alex Yee altın, Yeni Zelandalı Hayden Wilde gümüş, Fransız Leo Bergere de bronz kazandı.
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