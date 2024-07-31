Merve Vatan Paris 2024'te 18. sırada yer aldı!

Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı IQ Foil (rüzgar sörfü) kategorisindeki 11 yarış sonunda genel klasmanda 18. sırada yer aldı.

AA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 23:22
Merve Vatan Paris 2024'te 18. sırada yer aldı!
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Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil kategorisindeki 11 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 18. sırada yer alıyor.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, IQ Foil kategorisinde yarışlara devam edildi.

GENEL KLASMANDA 18. SIRADA

Milli yelkenci Merve Vatan, sekizinci yarışı 12'nci, 9. yarışı 13'üncü, onuncu yarışı 10'uncu, 11. yarışı da 19'uncu sırada tamamladı.

Merve, ilk 11 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 18. sırada bulunuyor.

IIQ Foil'de yarın 11-16. yarışlar ve ardından ilk 10 sırada yer alan sporcuların katılımıyla madalya yarışları yapılacak.


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