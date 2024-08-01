Avustralyalı Jessica Fox, Paris 2024'te kanoda altın madalyaya uzandı!

Avustralyalı Jessica Fox, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom tek kadınlar branşında altın madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 00:20
Avustralyalı Jessica Fox, Paris 2024'te kanoda altın madalyaya uzandı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano slalom tek kadınlarda Avustralyalı Jessica Fox, altın madalyanın sahibi oldu.

Vaires-sur-Marne Nautical'de gerçekleştirilen müsabakalarda Jessica Fox, 101.06 saniyelik süresiyle altın madalyaya uzandı.

İKİNCİ ALTIN MADALYASINA ULAŞTI

Alman sporcu Elena Lilik 103.54'lük saniyelik zamanıyla gümüş madalya alırken, ABD'li Evy Leibfarth de 109.95 saniyeyle bronz madalya kazandı.

Avustralyalı Jessica Fox, kano slalom tekli kayak kategorisinde de altın madalyayı almıştı.


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