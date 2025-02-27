Yıldız futbolcudan büyük jest: Kerem Aktürkoğlu nişanlısının ismini kramponuna yazdırdı
Milli takımın ve Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı.
Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aralık ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Aktürkoğlu, nişanlısına özel bir jest yaptı.
Başarılı futbolcu, kramponlarına müstakbel eşinin adını yazdırdı. Aktürkoğlu, bu özel detayın yer aldığı kramponlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Etiketler: #kerem aktürkoğlu
Spor Haberleri
- Eski oyuncusundan Mourinho'ya destek
- Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu
- Süper Lig ekibinden tepki: 'Yabancı hakeme karşıyız'
- Derbideki polis sayısı hakkındaki iddialara resmi yanıt
- Kerem Aktürkoğlu nişanlısının ismini kramponuna yazdırdı
- Beşiktaş'tan iddialara sert yanıt!
- Kulüp başkanına tarihi ceza: 15 maç men!
- Salvatore Foti'den Mourinho tepkisi!
- West Ham United'ın konuğu Leicester City
- Immobile İtalyan basınına konuştu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Zehra gel kavga var
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Oscar ödüllü oyuncu evinde ölü bulundu!
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt