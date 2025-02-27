Yıldız futbolcudan büyük jest: Kerem Aktürkoğlu nişanlısının ismini kramponuna yazdırdı

Milli takımın ve Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, nişanlısının adını kramponuna yazdırdı.

Yıldız futbolcudan büyük jest: Kerem Aktürkoğlu nişanlısının ismini kramponuna yazdırdı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:09

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aralık ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Aktürkoğlu, nişanlısına özel bir jest yaptı.

Başarılı futbolcu, kramponlarına müstakbel eşinin adını yazdırdı. Aktürkoğlu, bu özel detayın yer aldığı kramponlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.


Etiketler: #kerem aktürkoğlu

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