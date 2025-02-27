Yıldız futbolcudan büyük jest: Kerem Aktürkoğlu nişanlısının ismini kramponuna yazdırdı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 16:09

Güncelleme: 27.02.2025 - 16:09

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aralık ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Aktürkoğlu, nişanlısına özel bir jest yaptı.

Başarılı futbolcu, kramponlarına müstakbel eşinin adını yazdırdı. Aktürkoğlu, bu özel detayın yer aldığı kramponlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



