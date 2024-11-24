Barcelona 2 dakikada puanı verdi!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Barcelona 2-0 öne geçtiği maçın son bölümünde yediği goller sonrası Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona 2 dakikada puanı verdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 09:19

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona 2-0 öne geçtiği maçın son bölümünde yediği goller sonrası Celta Vigo ile 2-2 berabere kaldı.

Abanca-Balaidos'ta oynanan maçta Barcelona'nın gollerini 15. dakikada Raphinha ve 61. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Barcelona'da Marc Casado 82. dakikada kırmızı kart görürken, bu dakikadan sonra baskısını artıran Celta Vigo, 84. dakikada Alfon Gonzalez ve 86. dakikada Hugo Alvarez'in attığı goller ile beraberliği kurtardı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste iki maçtır kazanamayan Barcelona puanını 34'e yükseltirken, Celta Vigo 18 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Las Palmas'ı ağırlarken, Celta Vigo deplasmanda Espanyol ile karşılaşacak.


Etiketler: #barcelona #celta vigo #la liga

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