Galatasaraylı eski yıldızdan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Barcelona'ya gider'

Yayınlanma: 23.11.2024 - 14:52

Güncelleme: 23.11.2024 - 14:53

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu yaz transfer döneminde 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya göndermişti. Milli futbolcunun yeni macerası rüya gibi başlarken, Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımına dair flaş bir açıklama geldi.

An itibarıyla Bucaspor'da top koşturan Yasin Öztekin, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili konuştu. Ajansspor'a açıklamalar yapan deneyimli isim, Kerem Aktürkoğlu'nun bu sene Benfica'dan ayrılacağını iddia etti.

'BARCELONA'YA GİDECEK DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Kerem Aktürkoğlu'nun olası yeni takımıyla ilgili konuşan Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'yla konuştuğunu ve kendisine 1 sene sonra transfer yapacağını ilettiğini aktaran tecrübeli isim, "İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" diyerek sözlerini noktaladı.

11 MAÇTA 11 GOL KATKISI

Benfica ile tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı. 26 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.