Real Madrid ve Barcelona'dan flaş EuroLeague kararı!

1.11.2025 10:36:00
EuroLeague'in demirbaş takımlarından Real Madrid ve Barcelona, gelirlerin düşük olması nedeniyle Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonundan ayrılmayı planladığı iddia edildi.

EuroLeague'de gelirlerin düşük, takımların giderlerinin yüksek olması nedeniyle organizasyonda kritik ayrılıklar olabilir.

Gazzetta Greece'te yer alan habere göre; Real Madrid ve Barcelona, düşük getiri nedeniyle Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonundan ayrılmaya hazırlanıyor.

Habere göre NBA Europe projesi hayata geçene kadar iki İspanyol devi, bu süreçte FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme konusunda hemfikir oldu. EuroLeague yönetimi ve lisansa sahip diğer takımlar, Real Madrid ve Barcelona'nın yıl sonuna kadar bir karara varmasını bekliyor.

