Barcelona 9 kişi kalan Mallorca'ya acımadı!

17.08.2025 09:32:00
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

La Liga'nın 1. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'ya konuk oldu. Barcelona, 9 kişi kalan rakibini 3-0 mağlup etti.

Barcelona'nın ilk golünü 7. dakikada Raphinha kaydetti. Hızı kesmeyen Barcelona, 23. dakikada Ferran Torres ile skoru 2-0'a getirdi.

MALLORCA 9 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 33. dakikasında Mallorca'da Morlanes ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ardından 39. dakikada Vedat Muriç, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Mücadelenin ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken, 90+4'te Lamine Yamal sahneye çıktı ve Barcelona farkı 3'e taşıdı.

Bu sonuçla birlikte son şampiyon Barcelona, sezona 3 puanla başladı.

Ligde gelecek hafta Barcelona, Levante'ye konuk olacak. Mallorca ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.

