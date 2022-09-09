Barcelona, Atletico Madrid'e Antoine Griezmann için dava açmaya hazırlanıyor
Barcelona'nın, Antoine Griezmann için Atletico Madrid'e dava açmaya hazırlandığı belirtildi.
İspanya La Liga ekibi Barcelona, Atletico Madrid'e kiralık olarak gönderdiği Antoine Griezmann için Madrid temsilcisine dava açmaya hazırlanıyor.
ESPN'de yer alan habere göre, Barcelona'nın, Fransız yıldız için yapılan anlaşmayı incelediği belirtildi. Katalan devinin, Griezmann'ın geçen sezon oynadığı 37 maçın 30'unda 45 dakikadan fazla sahada kaldığını düşündüğü ve bu nedenle Atletico'nun kendilerine 40 milyon Euro'luk satın alma maddesini ödemesi gerektiğini düşündüğü ifade edildi.
ATLETICO 40 MİLYON EURO ÖDEMEK İSTEMİYOR
Atletico Madrid'in ise satın alma maddesinin aktif hale gelmesi için 31 yaşındaki yıldızın 2 yıllık kiralık süresindeki maçların yarısında 45 dakikadan fazla süre almasını düşündüğü kaydedildi. Diego Simeone'nin ekibinin bu nedenle şu anda bonservis için bir adım atmadığı vurgulandı.
Simeone'nin bu sezon Griezmann'ı takımda kullanmayı planladığı ancak Atletico Madrid'in sezon sonunda 32 yaşına girecek yıldız futbolcu için 40 milyon Euro ödemeyi de istemediği öne sürüldü.
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