Barcelona, Atletico Madrid'i 3 golle geçti!

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona deplasmanda Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:28
Barcelona, Atletico Madrid'i 3 golle geçti!
Abone Ol google-news

La Liga'nın 29. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Xavi'nin yönetimindeki Barcelona karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 3-0 kazanırken goller; 38. dakikada Joao Felix, 47. dakikada Robert Lewandowski ve 65. dakikada Fermin Lopez kaydetti.

Barcelona'da teknik direktör Xavi 42. dakikada, Atletico Madrid'de ise Nahuel Molina 90+2'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet alan Barcelona 64 puana ulaşırken, Atletico Madrid 55 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'e konuk olurken, Barcelona sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.


barcelona haberleri atletico madrid haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini 3 golle aldı!

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini 3 golle aldı!
Barcelona'ya galibiyeti Yamal getirdi!

Barcelona'ya galibiyeti Yamal getirdi!
Barcelona, Hansi Flick ile masada!

Barcelona, Hansi Flick ile masada!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kasımpaşa'dan tepki: 'Hakemler kuralı bilmiyor'

Kasımpaşa'dan tepki: 'Hakemler kuralı bilmiyor'
Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!

Fenerbahçe, Trabzon’dan 3 puanla dönüyor!
Union SG maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu!

Union SG maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu!
Trabzonspor’dan maç sonu flaş paylaşım: ‘Şapkadan çıkan tavşan’

Trabzonspor’dan maç sonu flaş paylaşım: ‘Şapkadan çıkan tavşan’
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde tarihi maç: 224 sayı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde tarihi maç: 224 sayı!
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
Nejat İşler'den erkekler oje sürer mi sorusuna yanıt: 'Raconu olmaz'

Nejat İşler'den erkekler oje sürer mi sorusuna yanıt: 'Raconu olmaz'
Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!

Orta sahadan direği vurdu: Real Madrid’in kazandığı maçta Arda Güler gündem oldu!