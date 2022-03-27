Barcelona Başkanı Joan Laporta: Süper Lig projesi bitmedi
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, geçen yıl büyük yankı uyandıran "Avrupa Süper Ligi" projesinin halen aktif olduğunu söyledi.
Barcelona Başkanı Joan Laporta, "Avrupa Süper Ligi" projesine halen inandıklarını söyledi. İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuşan Laporta, "Halen Juventus, Real Madrid ve bekleyişte olan kulüpler ile bu projenin içerisindeyiz. Şunu söyleyebilirim ki; daha önce projeden ayrıldığını söyleyen İngiliz ve Alman kulüpleri şu anda bekleyişe geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Projeden ayrıldığını söyleyen kulüplerin geri döneceğine inandığını söyleyen Laporta, "Bu kulüpler şu anda bekleyişe geçmiş durumda. Sadece formatın bambaşka bir şey mi yoksa Şampiyonlar Ligi'nin bir başka versiyonu mu olup olmadığını merak ediyorlar. Biz her halükarda buradayız ve yasal prosedürleri en kısa sürede tamamlama niyetindeyiz. Avrupa Mahkemesi'nin vereceği kararın yıl sonuna kadar belli olmasını umuyoruz" dedi.
"UEFA ÇOK AGRESİF"
Farklı bir turnuva oluşturma amacında olduklarını söyleyen Laporta, "En baştaki modelden biraz daha farklı bir turnuva yaratmak istiyoruz. En büyük değişim ise organizasyonu biraz daha dışa açık hale getirmekle yaşanacak. Bunu, başarısız takımların ligden düşüp yerine yenilerinin gelmesini sağlayarak yapmayı planlıyoruz. Biz hiçbir zaman UEFA'ya kapılarımızı kapatmak istemedik ancak onlar en başından beri çok agresif davranıyor" dedi.
Geçen hafta Financial Times'a konuşan Juventus başkanı Andrea Agnelli de projenin ölmediğine dikkat çekerek, "Avrupa Süper Ligi hala hayatta. Avrupa futbolu büyük bir umutsuzluk içinde ve gereken reformu sağlayacak şey Avrupa Süper Ligi" ifadelerini kullanmıştı.
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