İspanyollar Ballon d'Or'un yeni sahibini duyurdu!

Amerika 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami forması giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin 2023 yılının Ballon d'Or ödülünü kazanacağı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 12:58
İspanyollar Ballon d'Or'un yeni sahibini duyurdu!
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Inter Miami forması giyen Lionel Messi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde, Messi'nin bu yıl düzenlenecek Ballon d'Or'un sahibi olacağı öne sürüldü.

Ballon d'Or'u şu ana kadar hep Avrupa'dan bir futbolcunun kazandığı hatırlatıldı. Bu yıl Messi'nin kazanması ile birlikte ödülün ilk kez Avrupa takımında oynamayan bir oyuncuya verileceği ifade edildi.

DÜNYA KUPASI ETKİSİ

Lionel Messi'nin 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı ile zafere ulaşmasının Ballon d'Or için önemli bir kıstas olduğu vurgulandı.

Dünya Kupası'nın 2022 yılında düzenlendiği ancak 2022 yılı Ballon d'Or ödül töreninden sonra yapılması nedeniyle kupanın 2023 ödülü için geçerli sayıldığı aktarıldı.

Lionel Messi, kariyerinde daha önce 7 kez Ballon d'Or ödülü kazanmıştı.

Ballon d'Or'un bu yılki sahibi 30 Ekim'de sahibini bulacak.


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