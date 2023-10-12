Büyük fedakarlık... Barcelona, Joao Felix'in maaşını açıkladı!

Yaz Transfer döneminde Joao Felix'i kadrosuna katmak için büyük çaba harcayan Barcelona yıldız oyuncuya verdikleri ücreti açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:51
Büyük fedakarlık... Barcelona, Joao Felix'in maaşını açıkladı!
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Barcelona'da sezona iyi bir giriş yapan Joao Felix'in maaşı açıklandı.

İspanyol basınından L'Esportiu'ya konuşan Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, Atletico Madrid'den kiraladıkları Joao Felix'in maaşının sadece 400 bin Euro'luk kısmını ödediklerini açıkladı.

BARCELONA SEVGİSİ

Joao Felix'in Atletico Madrid ile imzaladığı sözleşmedeki maaşının yıllık 13.8 milyon Euro olduğu kaydedildi. Romeu yaptığı açıklamada Felix'in Barcelona'ya katılmak için maaşının büyük bir kısmından feragat ettiğini açıkladı.

Barcelona formasıyla bu sezon 8 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Joao Felix, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.


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